Foi através das stories da sua página de Instagram que Júlia Belard partilhou uma mensagem onde fala das mulheres.

"É uma coisa que me continua a impressionar, como é que as mulheres em vez de serem as melhores amigas umas das outras, são precisamente o contrário. Cuscas. Más. Más línguas. Não compreendo", refletiu a atriz.

