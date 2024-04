Todos os fãs de 'Morangos Com Açúcar' se lembram de Raquel, a personagem interpretada por Júlia Belard na quinta temporada da série juvenil da TVI.

Júlia Belard, entretanto, deixou a representação, ainda que tenha recordado estes tempos num novo vídeo partilhado na rede social TikTok.

Ao aderir a uma tendência desta plataforma, a ex-atriz sublinhou várias coisas que acontecem pelo facto de ter participado neste projeto de sucesso.

"Eu era a gordinha dos 'Morangos com Açúcar' e é claro que toda a gente me diz 'mas tu não és nada gorda, porque é que fazias de gorda'?", começa por dizer Júlia, que acrescenta: "era a gordinha dos 'Morangos com Açúcar' e é claro que toda a gente me perguntava 'tiveste de engordar para fazer esse papel?'".

"Toda a gente se lembra de mim por ter feito esse papel" e "muitas raparigas se identificaram e identificam comigo" são outras consequências da sua participação na série. Veja abaixo o vídeo completo.

Leia Também: Revelado elenco das novas temporadas de Morangos com Açúcar