Depois da entrevista em que James Franco recordou o vício em sexo, duas mulheres que o acusaram de assédio reagiram às declarações do ator.

Através de um comunicado enviado à imprensa, emitido pelos seus advogados, as atrizes Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal afirmaram que James Franco foi "completamente insensível" quando admitiu ter tido relações sexuais com estudantes.

Sem ficarem por aqui, atiraram ainda que James Franco é "cego por dinâmicas de poder".

Note-se que foi numa entrevista a Jess Cagle que o ator, de 43 anos, falou dos erros que cometeu no passado. As denuncias de assédio vieram a público há dois anos.

"Admito que dormi com estudantes. Não tive sexo com ninguém nas aulas [nas cenas de sexo], mas fora do curso onde era professor, dormi com algumas estudantes e isso foi errado", disse.

