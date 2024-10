James Franco confirmou que a sua amizade de 20 anos com Seth Rogen chegou ao fim.

Em declarações à revista Variety, no Festival de Cinema de Roma, Franco revelou que já não tem contacto com Rogen.

"Não falo com o Seth. Adoro-o, vivemos 20 anos incríveis juntos, mas acho que terminou", notou James.

"Não foi por falta de tentativa. Já lhe disse o quanto ele significa para mim", garantiu.

Recorde-se que em 2019, James Franco viu-se envolvido num escândalo sexual depois de ter sido acusado de assédio e abusos sexuais por parte de ex-alunas de aulas de representação. Em 2021 conseguiu chegar a acordo e pagou mais de dois milhões de euros de indemnização.

Nesse mesmo ano, Rogen revelou que não tinha planos em voltar a trabalhar com Franco, pelo que terá sido nessa altura que a amizade terminou.

James Franco e Seth Rogen trabalharam juntos em projetos como 'Freaks and Geeks', 'Pineapple Express', 'This Is The End' e 'The Disaster Artist'.

Leia Também: Mel Gibson declara apoio a Trump e diz que Kamala tem QI "de uma cerca"