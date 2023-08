Depois de ter levado a público o seu envolvimento com Neymar, expondo a traição do jogador que mantém uma relação com Bruna Biancardi, Fernanda Campos voltou a dar novidades, desta vez sobre outro futebolista.

A jovem, de 26 anos, terá trocado mensagens com James Rodríguez, de 32, e partilhou informações com a revista Quem.

A mulher brasileira e James Rodríguez conversaram através do Instagram, como relata a revista. "Não sei. E tu vives onde? São Paulo?", pergunta o jogador. "Sim", pode ler-se na resposta de Fernanda Campos.



© Reprodução / Instagram / Revista Quem

De recordar que James mudou-se recentemente para o Brasil e joga atualmente pelo São Paulo.

