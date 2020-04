A mulher que acusou o príncipe André de abuso sexual, Virginia Roberts Giuffre, fez os teste para a Covid-19 e revela que o resultado foi negativo. Uma notícia que foi muito positiva para si, como a própria destacou nas redes sociais.

"Hoje recebi a melhor notícia, os meus resultados para a Covid-19 foram negativos, só tenho uma pneumonia, estou muito feliz", escreveu Virginia, de 36 anos, no Twitter.

Uma notícia que chega dias depois de ter publicado uma fotografia sua na rede social, tirada num hospital, tendo dito na legenda da mesma: "Estou com tanto medo, estou com dificuldades em respirar, com febre e tosse. Vou fazer o teste para a Covid-19 e rezar para que não dê positivo".

