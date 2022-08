A mulher que acusa Cristiano Ronaldo de violação, Kathryn Mayorga, continua na luta contra o craque português. Depois de o tribunal ter arquivado a ação judicial em junho, agora está a recorrer da decisão.

De acordo com o The Sun, Kathryn Mayorga recorreu da decisão de arquivar o caso no 'US Court of Appeals' para o 'Ninth Circuit'.

A mulher alega que foi violada por Cristiano Ronaldo num quarto de hotel em Las Vegas, em 2009. Em 2010, a ex-modelo terá aceite um acordo de sigilo extrajudicial no valor de 325 mil euros.

Há cerca de três anos decidiu avançar com o processo em tribunal e pede uma indemnização de 64 milhões de euros.

Leia Também: Tribunal arquiva acusação de violação contra Cristiano Ronaldo