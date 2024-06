Liliana Conceição deixou nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 31 de maio, uma mensagem de apoio ao companheiro, Sérgio Conceição, que parece ser simultaneamente uma crítica a Vítor Bruno, adjunto do FC Porto que poderá ser a escolha de André Villas-Boas para assumir o comando técnico dos dragões.

"Sempre contigo, ontem, hoje e sempre. Sempre fiel aos teus princípios, leal, grato e um homem de respeito para com o próximo", começou por escrever Liliana, que de seguida parece 'apontar o dedo' ao antigo colega de Conceição.

"Não vale tudo para chegar ao topo. A ganância e a fome de poder destroem o mundo. Nós, homens, seres racionais, nem sabemos a sorte que tínhamos em sermos comandados pelos animais. Seres fiéis e amáveis", concluiu.

Recorde-se que no Dragão, por estes dias, vive-se um clima de grande instabilidade e de incerteza em relação ao futuro do FC Porto. Sérgio Conceição, cuja saída estava quase certa, sentiu-se traído pela alegada falta de honestidade de Vítor Bruno, adjunto que com ele trabalhava desde 2011 e que não lhe terá contado que possibilidade de substitui-lo no cargo de treinador dos azuis e brancos estava em cima da mesa.

Vítor Bruno, também ao final do dia de ontem, emitiu um comunicado no qual garante que nunca "apunhalou pelas costas" Sérgio Conceição, com quem, garante, usou "sempre da maior lisura, transparência e honestidade", classificando a "narrativa" de "totalmente falsa".

