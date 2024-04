Ruben Aguiar foi recentemente condenado a uma pena de cinco anos e seis meses de prisão efetiva pelo crime de ofensa à integridade física grave e qualificada. O cantor, em abril do ano passado, atropelou um homem depois de uma altercação num posto de combustível e abandonou de seguida o local, sem prestar qualquer auxílio.

Conforme o advogado de Ruben já havia dito ao programa 'Linha Aberta', no dia em que foi lida a sentença, o artista não reagiu da melhor forma à decisão, que considera ser injusta e desproporcional à situação. Esse sentimento foi agora confirmado pela esposa do cantor madeirense, Isabel Pinto, numa nova entrevista ao 'Dois às 10'.

"O Ruben já sofreu o suficiente", começou por dizer Isabel, em conversa com o repórter Bruno Caetano. "O Ruben foi agredido dentro do estabelecimento prisional, foi queimado lá dentro... Já sofreu o suficiente, acho que já chega. Se era para apanhar o castigo, já teve o castigo suficiente. Merece uma segunda oportunidade", acrescentou.

Mais à frente, Isabel revelou que foi solicitado ao tribunal que Ruben fosse autorizado a deixar a prisão de forma a conseguir participar em alguns espetáculos. "Ele é a nossa única fonte de sustento. Temos as nossas despesas e temos estado a aguentar este ano todo, mas chega a um ponto que já não dá mais", confessou.

Na mesma entrevista, Isabel sublinhou que não houve um atropelamento intencional e que a alegada vítima, ao contrário do que foi dito, não estava de costas para o carro no momento do atropelamento.

Ruben Aguiar, importa lembrar, nega que tenha existido intenção de atropelar o homem e garante que não se apercebeu de que o havia feito, motivo que o levou a abandonar o local.

