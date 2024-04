Foi lido hoje, dia 19 de abril, o acordão que dita a sentença de Rúben Aguiar, o cantor que responde por um crime de atropelamento e fuga de um homem em Alcochete, num caso que remonta a abril do ano passado.

No programa 'Linha Aberta', da SIC, foi revelado que Rúben foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão, sendo que fica também inibido de conduzir durante um ano. "Vai permanecer em prisão domiciliária até este caso transitar em julgado. A juíza que presidiu a este coletivo considerou que a versão do cantor não mereceu qualquer credibilidade", acrescentou a repórter.

O advogado de defesa, entrevistado pela SIC, confessou que tanto ele como Rúben Aguiar não esperavam uma "pena tão pesada". "O tribunal não acreditou no que o Rúben terá dito e tem uma convicção muito própria e muito subjetiva sobre as imagens", acrescentou Nuno Areias, garantindo que o artista irá recorrer da sentença.

O advogado sublinhou ainda que está "bastante preocupado" com a saúde mental do seu cliente. "Saiu do tribunal de uma forma intempestiva, não está nada bem e termos oportunidade de falar com ele", disse ainda.

Por outro lado, Pedro Nogueira Simões, advogado da alegada vítima, considerou a condenação satisfatória, ainda que tenha dito que o tribunal deveria ter adicionado à pena a qualificação enquanto homicídio, dado que houve "intenção" de tirar a vida.

Carlos Sales, a alegada vítima, também esteve presente no tribunal e o advogado de acusação referiu que este ficou "incapacitado para o resto da vida".

Recorde-se que inicialmente Rúben Aguiar foi acusado de homicídio qualificado na forma tentada, crime do qual foi ilibado. O cantor foi agora condenado pelo crime de ofensa à integridade física grave e qualificada.

Leia Também: Cantor Ruben Aguiar ilibado da acusação de tentativa de homicídio