"O dia hoje não foi dos melhores. Um dia tristinho porque a avó Dora partiu", começou por desabafar Thais Fersoza nos vídeos que partilhou nas stories da sua página do Instagram, esta quarta-feira.

Publicações onde a atriz lamenta a morte da avó do marido, Michel Teló.

"Uma pessoa muito especial, viveu muito. Uma pessoa que sempre me recebeu com tanto amor e carinho. Foi sempre tão atenciosa comigo e com os meus pais, sempre muito amorosa... Tinha um carinho muito especial por ela", acrescentou.

