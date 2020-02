Vanessa Bryant, mulher do atleta Kobe Bryan, que morreu tragicamente num acidente de helicóptero ocorrido no dia 26 de janeiro, irá processar a empresa responsável pela aeronave por voo "imprudente", adianta o site de entretenimento TMZ.

No processo, Vanessa, de 37 anos, alega que o helicóptero nunca deveria ter sido autorizado a circular uma vez que as condições atmosféricas não eram as melhores.

Recorde-se que para além de Kobe, também a filha de Vanessa, Gianna, de 13 anos e mais sete pessoas perderam a vida no desastre.

Entretanto, hoje realiza-se uma cerimónia de homenagem ao jogador de basquetebol.

