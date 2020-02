Realiza-se esta segunda-feira o último adeus a Kobe Bryant. Depois do funeral do ex-atleta e da filha Gianna, de 13 anos, no início do mês, dentro de poucas horas o Staples Center, em Los Angeles, abrirá portas ao público para as despedidas finais.

O dia e o local são particularmente simbólicos: O Staples Center foi a casa onde Kobe Bryant jogou pelos Lakers durante mais de duas décadas. O dia 24 de fevereiro foi escolhido a propósito da camisola do antigo jogador, número 24.

A cerimónia pública em homenagem a Kobe Bryant realiza-se dois dias antes de se completar um mês do fatídico acidente de helicóptero que tirou a vida à estrela de NBA e à filha.

