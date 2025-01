A influencer Adriana Müller, mulher do jogador de futebol Lincoln Henrique, atualmente a jogar no Fenerbahçe, na Turquia, relatou ter vivido um momento aterrorizante na cidade do Porto, na noite de quinta-feira, 2 de dezembro.

De acordo com a revista Quem, o casal estava de férias com a família na cidade, onde possuem uma casa.

No Instagram, a influencer contou ter sido alvo de agressão física e xenofobia à frente dos filhos, de apenas três e sete anos. O incidente terá ocorrido quando a família tentava encontrar o ginásio no qual as crianças praticam natação.

"Estávamos apenas tentando estacionar e, de repente, uma mulher começou a gritar e a nos ofender. Eu pedi desculpas, explicando que era a nossa primeira vez na área e expliquei que estávamos seguindo o Waze. Mas ela não parava de gritar e, em um momento de desespero, ela disse: 'volta para o teu país, porque vocês vêm aqui fazer asneira!'", contou Adriana à Quem.

Segundo a influencer, a mulher terá continuado com os insultos e com as ameaças. "Ela me chamou de vaca e disse que eu era uma péssima mãe. Eu não conseguia entender como alguém poderia ser tão agressiva apenas por eu ser brasileira. Isso é inaceitável", desabafou.

"A mulher bateu-me", afirmou ainda, mostrando os hematomas no rosto e pescoço.

Adriana Müller, que tem dois filhos adultos de um relacionamento anterior, também estava acompanhada pela nora que, alegadamente, testemunhou os atos de violência. As duas tentaram gravar a situação a fim de documentar a agressão, mas a mulher terá ameaçado partir-lhes o telemóvel.

"Ela foi tão agressiva que nem me deixou pedir desculpa [...] O que me preocupa mesmo são os meus filhos, que nunca presenciam isto. Nós não discutimos à frente dos meus filhos. Para eles foi muito chocante", rematou. "O respeito serve para todas as nacionalidades".

Em declarações à Metrópoles, a mulher de Lincoln Henrique afirmou que ia entrar com um processo judicial contra a alegada agressora que, segundo Adriana, é portuguesa.

