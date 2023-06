Foi através de uma mensagem que partilhou na sua página de Instagram que Jorgelina Cardoso, mulher de Di María, reagiu a todas as críticas que o futebolista tem recebido.

A caminho do Benfica, alguns argentinos queriam ver o futebolista a regressar ao Rosario Central, clube onde se formou, e não deixaram de o criticar.

Em sua defesa, Jorgelina Cardoso mostrou-se ao lado do companheiro. "Tenho muito orgulho em ti, meu amor, por nunca teres desistido apesar dos insultos que recebias na seleção. Mas tenho muito mais orgulho de ti por continuares com o sonho de voltar ao [Rosario] Central! De voltar quando quiseres e não quando te impuserem ou te mandem ou quando um valente pavão ordene atrás de um telefone", escreveu.

"Só os que te amam sabem que amas o [Rosario] Central e que não precisas de ir ver um jogo ou ir aplaudir para que sintas o que sentes pelo clube. [...] Não deixes ninguém ofuscar os teus sonhos, [...] faz o que sentires e quando quiseres. Sigo-te para todo o lado. Eu guardo todas as balas que venham, porque prefiro que me perfurem a mim e não a ti. Preocupa-te a ser feliz a fazer o que amas. Ver-te a desfrutar de tudo isto enche a minha alma. Alguma coisa certa fizeste para que tanta gente goste de ti", disse ainda.

Na mesma publicação, a mulher de Di María falou ainda do passado fim de semana, quando o jogador marcou presença na homenagem a Maxi Rodriguez no estádio do Newell’s Old Boys, rival do Rosario Central. Além dos aplausos, também houve quem o criticasse por não ter ido assistir nem a um treino do seu antigo emblema.