Joana Sanz foi visitar o marido, Dani Alves, à prisão. Na saída, a mulher do jogador de futebol, que se encontra preso desde o dia 23 de janeiro, foi confrontada com as perguntas de vários jornalistas que por ela esperavam à porta.

"Não o vou deixar sozinho no pior momento da sua vida", notou Joana quando confrontada com várias perguntas.

Vale notar que Joana chegou a apagar todas as fotografias que tinha com o atleta nas redes sociais, pedindo mesmo o divórcio. No entanto, esta acabou por voltar com a palavra atrás depois de, alegadamente, Dani ter implorado para que mudasse de ideias.

Recorde-se que o jogador brasileiro foi acusado de agredir e violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona, Espanha.