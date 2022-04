Depois de ter partilhado na sua página de Instagram o comunicado sobre o fim da carreira de Bruce Willis, a mulher do ator, Emma Heming, 'quebrou o silêncio' para assinalar uma data especial, esta sexta-feira, 1 de abril. A filha mais velha do casal, Mabel Ray, completa dez anos.

Junto de um vídeo da menina, uma fotografia onde aparece com a mãe e outra onde aparece com o pai, Emma escreveu: "Isso mesmo, baby, sonha em grande, continua a alcançar as estrelas e lembra-te de viver ao máximo. Feliz 10.º aniversário para a nossa Mabel. [...] Obrigada por nos teres escolhido, és muito amada e respeitada".

De recordar que Bruce e Emma são ainda pais da pequena Evelyn, de sete anos. O ator é também pai de Rumer, de 33 anos, Scout, de 30, e Tallulah, de 28, fruto do casamento anterior com Demi Moore.

Esta semana, a família comunicou que Bruce Willis colocou um ponto final na carreira após ter sido diagnosticado com afasia, um "distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, comprometendo também a leitura e a escrita".

Desde o comunicado, a filha Scout foi a primeira a 'quebrar o silêncio' no Instagram onde agradeceu todo o carinho que a família tem recebido nestes últimos dias. Por sua vez, a filha mais velha do ator, Rumer, também se manifestou no Instagram, tendo publicado um conjunto de fotografias antigas.

