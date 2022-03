Depois de a família ter partilhado no Instagram um comunicado onde anunciavam o fim da carreira de Bruce Willis após o diagnosticado de afasia, a filha do ator, Scout Willis, quebrou o silêncio.

Nas stories da sua página de Instagram, Scout Willis, de 30 anos, contou que a família está a ser 'inundada' pelo carinho dos fãs, colegas e amigos, o que a deixou "surpreendida".

"Obrigada a todos por tanta ternura e amor pelo meu pai e toda a minha família", acrescentou, junto de uma fotografia do ator.

© Instagram_scoutlaruewillis

Na mesma rede social, Scout publicou mais duas imagens em que aparece com o pai.

Por sua vez, a filha mais velha de Bruce, Rumer Willis, de 33 anos, destacou nas stories da sua página de Instagram algumas fotografias de infância em que aparece com o ator. Veja todas as imagens na galeria.

De recordar que, além de Scout e Rumer, Bruce Willis é ainda pai de Tallulah, de 28 anos, do casamento terminado com Demi Moore. O ator está atualmente casado com Emma Heming, com quem deu o nó em 2009, e ambos são pais de Mabel, de nove anos, e Evelyn, de sete.

