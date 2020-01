Depois de vários rumores de que estaria prestes a voltar para o Porto, de onde é natural, Maria Cerqueira Gomes revelou a sua vontade em estar mais perto da família, sobretudo dos filhos.

Um ano após tomar a decisão mais importante da sua vida - deixar o Porto Canal para ser anfitriã do 'Você na TV', em substituição a Cristina Ferreira - a portuense abriu o coração para desabafar com os fãs.

"Faz hoje um ano que fiz 320 kms a chorar. Chorei sem parar. Vim para Lisboa para realizar um sonho que há muito estava na prateleira. Achei que já não iria ter a oportunidade para fazer tv numa estação generalista", confessou.

"Aceitei. Aceitaria de novo", sublinhou. Contudo, não escondeu que este foi um ano de grandes paralelismos: Se por um lado deu um enorme passo na sua carreira, por outro viveu a angústia causada pela distância da família.

"O primeiro balanço que fiz foi a meio do ano com a bênção do meu anterior diretor e mais tarde com a actual direção! Cheguei à conclusão que queria estar mais tempo a Norte. Só serei boa mãe se for boa profissional, mas o contrário também é verdade", continuou, revelando de seguida a sua intenção em voltar para o Norte.

"Neste ano 2020 espero conseguir ser feliz a fazer televisão junto dos portugueses e a ser mãe, filha, mulher junto dos meus. Que 2020 seja o ano do equilíbrio", rematou.

Vale recordar que Maria Cerqueira Gomes vive uma relação com António Miguel Cardoso e é mãe de João, de dois anos, e Francisca, de 16.