Esta quinta-feira é um dia agridoce para José Mourinho. Matilde, a filha do técnico desportivo, celebra 25 anos, mas o treinador vê-se obrigado a falhar o aniversário devido ao jogo da Roma contra o Bodø Glimt.

Nas redes sociais, Mourinho deixou uma mensagem à filha na qual lembra que no dia do seu nascimento, a 4 de novembro de 1996, também não conseguiu estar presente devido ao jogo do Sporting de Gijón contra o Barcelona.

"Desculpa, Tita. Mas estou SEMPRE contigo. Feliz aniversário", escreveu.

