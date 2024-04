A semana foi marcada por duas mortes sentidas no meio artístico em Portugal.

Começamos por recordar o caso do 'Domingão', formato dos domingos da SIC.

No final do programa da passada semana, a equipa reuniu-se para homenagear Sofia, jovem de 22 anos que trabalhava na produção e que perdeu a vida num trágico acidente de viação (no dia 12 de abril).

"Perdemos uma pessoa da nossa produção. [Estes momentos] servem para nos lembrar de como é importante estarmos juntos e darmos valor. Fizemos este 'Domingão' homenageando-a, mas com o peso de perdermos uma jovem de 22 anos de uma forma tão trágica e tão violenta", notou João Baião.

Também Tony Carreira lamentou a morte da manager e amiga, Cristina Gabriel. Foi através do Instagram que o músico fez uma sentida homenagem.

"Muito mais do que minha manager, tu foste uma grande amiga! Cuidaste de mim quando mais precisei, estiveste do meu lado, entendeste as minhas dores e defendeste-me sempre! E foi com esta mesma garra que lutaste nos últimos tempos contra essa 'maldita' doença", referiu o músico.

Romana, que também era amiga de Cristina, lamentou o falecimento nas redes sociais: "Lutaste tudo o que foi possível... Agora, descansa.... Luz, somos luz", escreveu.

