Tony Carreira fez uma emocionante homenagem a uma amiga - que era sua manager - através de uma partilha nas redes sociais e que morreu.

"Minha querida Cristina... minha Tininha! Hoje despedi-me de ti com um grande aperto no peito", começa por escrever o cantor romântico.

"Muito mais do que minha manager, tu foste uma grande amiga! Cuidaste de mim quando mais precisei, estiveste do meu lado, entendeste as minhas dores e defendeste-me sempre! E foi com esta mesma garra que lutaste nos últimos tempos contra essa 'maldita' doença", notou.

"Nunca sabemos quando é o último dia que vemos alguém, não sabemos sequer quando é a despedida, mas sabemos e guardamos no nosso coração o amor que sentimos pelos nossos. Tu és uma das minhas e serás para sempre! Assim como de todas as pessoas que trabalhavam contigo! Até sempre, Tininha!", completa.

Várias personalidades demonstraram o seu apoio a Tony através dos comentários, como foi o caso de Cristina Ferreira, que deixou um emoji branco.

