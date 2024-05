Nadja Haddad está de luto. A apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs a triste notícia da morte de um dos dois gémeos prematuros a que 'deu à luz' no passado dia 25 de abril.

"O meu primeiro Dia da Mãe não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu o nosso António, o meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu... Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo Joan, pelo nosso José", fez notar primeiramente a comunicadora numa partilha feita este domingo.

"Em tão pouco tempo, o António uniu muita gente em oração, em comunhão. Ensinou-me, como o José me tem ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus recolheu-o e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que nos tenha proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar…", concluiu a apresentadora na legenda de uma imagem de um fundo preto.

"Minha vida… estamos com o coração devastado! Os planos de Deus muitas vezes não entendemos mas respeitamos! Tanto eu quanto você já vivemos inúmeros milagres! Pedimos para que ele nos dê forças a seguir! Deus é bom sempre!", escreveu ainda o pai do menino, Danilo, na caixa de comentários.

Leia Também: Maria João Abreu morreu há 3 anos. A emotiva mensagem de João Soares