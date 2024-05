Maria João Abreu morreu há precisamente três anos, no dia 13 de maio de 2021, aos 57 anos. A atriz, recorde-se, partiu ao fim de vários dias internada no hospital após sofrer um aneurisma cerebral.

Neste dia marcante, o companheiro de Maria João Abreu, João Soares, fez questão de deixar uma mensagem na sua página de Instagram logo pela manhã.

"Três anos. Três anos passaram. Três anos sem ti. Três anos de saudades. E de aprendizagem. De tentar perceber o porquê. E de não conseguir. Mas de aceitar, só porque sim… Porque só assim é possível. Possível continuar. Possível viver. Possível amar. E manter o amor vivo. Os próximos mais próximos. Os amores, mais amados", começou por escrever.

"Tal como tu ensinaste. Tal como tu o fazias. Por ti e por mim, tento fazer de ti. E espero conseguir, nem que seja um pouco. Porque por pouco que seja, como de ti vem, já muito será", acrescentou.

"Minha João, sinto-te sempre por perto, a guiar-me, passo a passo. Nunca estás ausente! Nunca serás ausente. Vives em tudo o que faço", escreveu ainda.

Por fim, citou as palavras de Maria João Abreu: "Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê".

De recordar que Maria João Abreu viveu com José Raposo durante vários anos, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Após a separação, a atriz casou-se com João Soares em 2012.

