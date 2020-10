Morreu o músico António Lemos, conhecido por ter sido um dos fundadores da banda Santamaria, da qual fazia parte. A informação é avançada pela editora ESPACIAL.

"António Lemos, elemento fundador da banda Santamaria, deixou-nos hoje", pode ler-se na conta oficial de Facebook da referida editora.

"Aos elementos dos Santamaria e toda a sua família, as nossas sentidas condolências. Voltaremos a ver-nos… Até sempre", pode ler-se por fim na referida publicação.

António Fernando de Sousa Lemos, de 48 anos, é irmão de Marlene Filipa de Sousa Lemos, a vocalista da banda Santamaria.

Fernando Rocha, amigo próximo de António Lemos, usou as suas redes sociais para o homenagear dando de que este se terá suicidado.

"Foda-se Tony, porque é que foste fazer essa merda. Estou fodido contigo, c***. Estou a berrar por dentro. Além da tua família, todos nós te amamos, c***. Nada justifica o suicídio. C***, mano, porque é que foste fazer isso. Foda-se, estou sem chão", lamentou o humorista.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

