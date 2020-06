Morreu o produtor e empresário Steve Bing, como avançou o TMZ, esta segunda-feira, dia 22 de junho. Tinha 55 anos.

Steve, pai de Damian Hurley, filho de Elizabeth Hurley, terá colocado um ponto final na sua própria vida.

Além de Damian, Steve é também pai de Kira Bonder, filha de Lisa Bonder.

Como destaca o Page Six, Bing inicialmente negou ser pai de Damian, que nasceu em 2002. No entanto, um teste de ADN veio comprovar que é o progenitor do agora jovem de 18 anos.

Além de ter sido o autor do guião de 'Kangaroo Jack', investiu no filme de Tom Hanks, 'The Polar Express', e também desempenhou funções como produtor executivo no filme com Sylvester Stallone, 'Get Carter'.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

