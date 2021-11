Morreu Stephen Sondheim, conhecido como o mestre dos musicais da Broadway. O reputado compositor tinha 91 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o artista morreu esta sexta-feira na sua casa em Roxbury, Connecticut.

Stephen Sondheim escreveu letras de musicais de sucesso como 'West Side Story', 'Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street' ou 'Into The Woods'. Ficou conhecido por ser um artista rigoroso e criativo, o seu estilo marcou o teatro musical da última metade do século XX.

