Raquel Tavares voltou a recorrer à sua página de Instagram para recordar com carinho a fadista Beatriz da Conceição. Esta sexta-feira, 26 de novembro, faz seis anos que a artista partiu, aos 76 anos.

"'A formiguinha vai muito a tempo de se descobrir…' E vou tentando… todos os dias. Faz hoje seis anos que me deixou 'órfã' de uma forma que não sabia ser possível. Só sei que me faz falta", começou por escrever Raquel Tavares na legenda de uma fotografia de ambas.

"Falta-me o seu ascendente. Falta-me prestar-lhe reverência. Falta-me ouvi-la bater com os dedos na mesa fervorosamente. Faltam-me as noites só a olhar para ela. Falta-me o fado que só ela me trazia. Falta-me a voz. Falta-me a D. Beatriz da Conceição", completou.

