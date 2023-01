Quinn Redeker, uma das estrelas da novela 'Days of Our Lives', morreu. Tinha 86 anos.

Redeker perdeu a vida a 20 de dezembro, em Los Angeles. O falecimento, conforme avança o Deadline, deveu-se a causas naturais.

Vale recordar que o ator deu vida a Alex Marshall entre 1979 e 1987 na novela, um vilão que acaba preso por fraude.

O artista também integrou outros projetos como 'The Young and the Restless' (1987 a 1994).

