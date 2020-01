Pilar de Borbón, irmã do rei emérito Juan Carlos, morreu esta manhã.

A infanta perdeu a vida aos 83 anos enquanto lutava contra um cancro no cólon.

As últimas notícias sobre o seu estado de saúde davam conta do internamento no Hospital Internacional Ruber de Madrid no domingo, dia 5.

Em fevereiro do ano passado a duquesa de Badajoz submeteu-se a uma cirurgia e a tratamentos de quiomioterapia. Em setembro foi internada numa clínica em Mallorca, de onde acabou por receber alta.

Pilar viveu parte da sua juventude em Lisboa, acabando mesmo por escolher a capital portuguesa como o cenário do seu casamento. Em 1967 subiu ao altar do Mosteiro dos Jerónimos para trocar alianças com Luís Gómez Acebo, de quem teve cinco filhos.