Aos 83 anos, a irmã do rei emérito Juan Carlos foi internada no Hospital Internacional Ruber de Madrid, no último domingo, como foi confirmado à agência EFE, citada pelo El Español. A infanta está a lutar contra um cancro no cólon.

Pilar de Espanha está ao lado da família e, até ao momento, o hospital ainda não forneceu mais informações sobre o seu estado de saúde.

Sabe-se que a duquesa de Badajoz sofre de um cancro no cólon, doença que a levou a submeter-se a uma cirurgia em fevereiro do ano passado e a fazer quimioterapia. No domingo deu entrada no mesmo hospital onde fez a referida cirurgia.

Em setembro do ano passado, a irmã mais velha de Juan Carlos já tinha sido internada numa clínica em Mallorca, onde esteve durante vários dias por causa de uma "baixa geral de defesas", tendo acabado por receber alta.

