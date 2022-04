Morreu Patrick Demarchelier, o antigo fotógrafo da princesa Diana. O francês perdeu a vida na quinta-feira, 30 de março, aos 78 anos.

A notícia foi avançada nas redes sociais oficiais do fotógrafo com uma breve mensagem na qual não foi esclarecida a causa da morte.

Durante a sua carreira, como nota o Page Six, trabalhou com grandes publicações de moda, como a Harper's Bazaar e a Vogue, e tornou-se fotógrafo particular de Lady Di.

Patrick Demarchelier deixou a mulher, Mia, e três filhos - Gustaf, Arthur e Victor - e três netos.

