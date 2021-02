Morreu o artista Örs Siklósi, cantor que representou a Hungria no Festival Eurovisão da Canção, em 2018, em Lisboa. Tinha 29 anos e foi diagnosticado com leucemia em junho do ano passado.

Uma notícia que foi confirmada pelo grupo AWS, onde era o vocalista. “Dizer o indescritível, escrever o que as palavras não podem descrever. Isto é que precisamos de fazer agora. Em junho passado, o Örs foi diagnosticado com leucemia e agora estamos profundamente tristes por informar que ele morreu", lê-se numa publicação que foi deixada nas redes sociais.

De seguida, os colegas contam que o artista ia "abrir-se sobre a doença no mês passado, e estava a planear lançar o primeiro disco a solo na primavera".

"Durante este período a sua coragem e dignidade foram um exemplo. A sua criatividade, a profundidade das suas letras e a presença no palco vão fazer muita falta. Perdê-lo está fora do nosso alcance e ele deixará um vasto espaço não apenas nas nossas vidas, mas na música", acrescentam, homenageando e elogiando Örs.

Antes de terminarem a publicação, deixaram ainda uma palavra de conforto à família e amigos do artista.

Veja abaixo o texto na íntegra:

Leia Também: Luto. Jorge Gabriel despede-se de mais um familiar vítima de Covid-19