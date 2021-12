Morreu o rapper Drakeo the Ruler, esfaqueado no passado sábado no festival de música Once Upon A Time In LA.

O jovem, de 28 anos, ficou de imediato em estado crítico, o que levou a que o evento, que ia contar com atuações de Snoop Dogg, 50 Cent e Ice Cube, fosse cancelado.

O motivo pelo qual Drakeo the Ruler foi atacado permanece ainda por apurar.

