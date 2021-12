Drakeo the Ruler foi, alegdamente, esfaqueado no festival de música Once Upon A Time In LA, levando a organização a canelar o evento.

O rapper, de 28 anos, terá sido esfaqueado na área atrás do palco e foi transportado para um hospital local em "estado crítico", como relatou o repórter da People, Tomas Mier, no Twitter.

De acordo com o New York Post, o departamento da polícia não identificou a pessoa que foi esfaqueada, mas o Los Angeles Times disse que Drakeo the Ruler foi atacado por um grupo de pessoas e ficou "gravemente ferido".

Estava planeado o rapper atuar no festival de música, que incluía vários outros artistas como Snoop Dogg, Ice Cube e 50 Cent.

