Morreu Kevin Turen, mais conhecido como produtor das séries 'Euphoria' e 'The Idol'. Tinha 44 anos. A notícia foi confirmada pelo pai, Edward, através de um comunicado que está a ser citado pela imprensa internacional.

"O Kevin era incrivelmente especial, sem ele este mundo fica a perder", disse Edward Turen, de acordo com o Deadline.

Não se sabe, até à data, a causa da morte. Apenas adiantaram que foi "de repente". Kevin Turen deixa a mulher, Evelina, e dois filhos, Jack e James.

Além das mencionadas séries, também esteve na produção de outros projetos de sucesso como 'Pieces of a Woman' ou 'Malcolm and Marie'.

Após a notícia da morte de Kevin Turen, Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, que integrou o elenco de 'The Idol', prestou uma homenagem ao colega no Instagram. "Big guy [grande homem]", disse junto de uma fotografia de ambos partilhada nas stories da rede social esta segunda-feira, segundo o Entertainment Tonight.



© Instagram

