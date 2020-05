Morreu o pai de Pedro Abrunhosa, Octávio Abrunhosa, este domingo, 24 de maio, no Porto. Tinha 96 anos.

Uma notícia que foi destacada pela Câmara de Moimenta da Beira, que lhe prestou uma sentida homenagem.

"Nasceu em Lamego, a 19 de fevereiro de 1924, mas foi em Moimenta da Beira que cresceu e se fez homem. [...] Advogado na Invicta, escritor e poeta sensível, nunca esqueceu Moimenta da Beira, dedicando-lhe inúmeros escritos que publicou em livros e jornais", lê-se numa nota deixada no site da Câmara Municipal.

"Amigo da terra e dos moimentenses, aqui regressava todos os anos, em gozo das férias judiciais e também em datas festivas, ficando sempre instalado na casa que herdada do pai, no Terreiro das Freiras. Foi também em Moimenta da Beira que, durante um longo período, promoveu os encontros da família 'Abrunhosa', reunindo no espaço da quinta dezenas de membros", destacaram, citando de seguida o presidente da Câmara de Moimenta da Beira, que deixou condolências à família. "José Eduardo Ferreira, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências".

Recorde-se que, recentemente, Pedro Abrunhosa esteve à conversa com o Notícias ao Minuto e durante a entrevista falou no pai, referindo o quanto lhe custava estar 'longe' do mesmo por causa da pandemia da Covid-19. "Estou afastado do meu pai já há dois meses e que vejo através de um vidro", disse na altura.