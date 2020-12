Zélia Duncan recorreu ao Instagram para prestar uma emotiva homenagem ao pai, Antônio Moreira, que morreu na segunda-feira, 7 de dezembro.

"A gente sabe que este dia vai chegar, o dia de perder. Mas vamos indo, como se nada nos pudesse acontecer. Mas perdemos pessoas. Ontem perdi o meu pai. Ainda ouço a sua voz a dizer o meu nome", começou por escrever na legenda de um vídeo do progenitor.

"O meu pai era muito querido dos amigos e conhecidos. Uma cara simpaticão, risonho", acrescentou, lembrado os momentos vividos na presença do pai.

"Tinha uma bela e afinada voz. Amava livros. Escrevia e amava citações. [...] O meu pai nunca agiu em momentos frágeis para mim, mas deu-me sangue nordestino para fortalecer as veias. O meu pai não cantava as minhas músicas, mas esteve em muitas plateias e comprava os meus discos em pequenas lojas", recordou.

"No início não queria que eu cantasse, mas levou nas mãos o álbum 'Eu Me Transformo Em Outras'. Que a música faça as pontes que não conseguimos construir juntos aqui, papá. Que a sua alegria esteja nas esquinas onde passou, no afeto que cultivou sem saber. Obrigada por estar naquela estreia chique em SP e ter-se atracado com a manga do camarim. Ela estava inteira, mas não te intimidou. Essa é a herança que me interessa e comove. Ser quem sou em qualquer lugar. Todos queriam foto comigo e tu, quando viste a grande cantora Célia, cruzou a sala e pediu que eu tirasse uma foto sua com ela. Obrigada por isso, pai, ela era mesmo a maior ali presente", continuou.

Veja a publicação na íntegra:

