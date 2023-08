Sixto Rodriguez, reconhecido cantor e compositor, morreu aos 81 anos. A notícia foi confirmada pela irmã da personalidade, que adiantou que o falecimento aconteceu esta terça-feira, 8 de agosto.

Rodriguez começou a brilhar na década da 60 tendo alcançado a fama através do documentário 'Searching for Sugar Man', ('À Procura de Sugar Man') lançado em 2012, que ganhou inclusive um Óscar.

Natural de Detroit, Estados Unidos, foi no estrangeiro que conquistou fãs. Segundo a FOX2, acredita-se que tenha vendido mais discos na África do Sul do que Elvis Presley.

O artista tinha três filhas.

