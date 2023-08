Sandra Bullock decidiu fazer uma pausa na sua carreira em Hollywood para cuidar do namorado, Bryan Randall, que morreu no passado fim de semana depois de três anos de batalha contra a esclerose lateral amiotrófica.

Assim, conforme noticia o Page Six, quando a artista posou na passadeira vermelha ao lado de Channing Tatum na antestreia do filme 'The Lost City', em março de 2022, ninguém fazia ideia do momento difícil por que esta e o companheiro passavam.

Tatum, alegadamente, saberia da gravidade da situação, tendo prestado o seu apoio a Bullock.

Desde então, que raramente a artista apareceu em público.

Recorde-se que na altura em que estava a promover a comédia, a atriz referiu que Randall era "o amor da sua vida".

"Acho que as pessoas não sabiam que a Sandra se afastou para tomar conta do Bryan", notou ainda um produtor de Hollywood à publicação, elogiando a atitude da estrela.

Vale notar que a última vez que Sandra Bullock foi vista em público foi em abril deste ano durante um jantar com o seu agente, Kevin Huvane, em Soho.

Bullock conheceu Randall depois de o ter contratado para fotografar a festa de aniversário de um dos filhos, Louis, em 2015. Um ano depois assumiram o seu namoro.

