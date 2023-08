O namorado de longa-data de Sandra Bullock, Bryan Randall, morreu aos 57 anos, vítima de complicações devido à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A notícia foi divulgada pela família do fotógrafo e, entretanto, já mereceu uma reação de Gesine Bullock-Prado, a irmã da atriz.

"Estou convencida de que o Bry encontrou o melhor local de pesca no céu e já está a lançar o isco em rios-caudalosos, juntando-se ao salmão. A ELA é uma doença cruel, mas há algum conforto em saber que ele teve as melhores cuidadoras com a minha incrível irmã e com o grupo de enfermeiras que ela reuniu e que a ajudaram a cuidar dele em sua casa. Descansa em paz, Bryan. Em vez de flores, por favor façam doações para a ALS - Association e o Massachusetts General Hospital", escreveu Gesine numa partilha feita no Instagram.

Sandra Bullock, no entanto, continua a optar por manter-se em silêncio.