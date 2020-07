Morreu, esta semana, Matthew Mogol, segundo marido da instrutora de fitness de famosos Tracy Anderson, após perder a luta contra o cancro. Tinha 48 anos.

Em conversa com o Page Six, esta terça-feira, o representante de Tracy Anderson confirmou a partida do antigo companheiro da instrutora de fitness.

"As nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Matthew Mogol", disse. "Os nossos pensamentos estão com a filha dele e da Tracy, a Penelope, durante este período devastador", acrescentou.

Anderson e Mogol estiveram casados durante dois anos. O divórcio chegou em 2013. Ambos são pais da pequena Penelope, de oito anos.

Leia Também: Namorada do falecido neto de Elvis Presley quebra silêncio