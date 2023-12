Jim Ladd morreu no passado domingo, dia 17 de dezembro, aos 75 anos, segundo noticia avançada pela revista People.

De acordo com a mesma fonte, Jim morreu na sua casa, em Los Angeles, Estados Unidos da América, na sequência de um ataque cardíaco.

O veterano DJ foi a grande inspiração para a elaboração do tema 'The Last DJ', de Tom Petty, lançado em 2002.

Trabalhou na rádio durante grande parte da sua carreira e fez ainda algumas participações especiais em filmes, tais como 'Intriga ao Amanhecer' (1988) e 'Não Digas Nada' (1989).

