Luca de Castro morreu no passado domingo, dia 17 de dezembro, aos 70 anos. A notícia já foi confirmada pela filha, a também atriz Carol Castro, com recurso às redes sociais.

"Que saudade, paizinho! Tá doendo muito, muito, muito. A ficha ainda não caiu, na verdade. Te amo. Infinito. Que a sua passagem seja cheia de luz e que o céu te receba com a festa e tudo que você merece, meu papito… As lágrimas jorram, não tem como evitar. Não enxergo muita coisa, e o buraco no peito e na alma é indescritível", escreveu Carol, na legenda de uma fotografia de ambos, que poderá ver mais abaixo.

Lucas de Castro era um veterano ator da Globo. Participou em diversas novelas conhecidas, tais como 'O Profeta' (2006), 'O Astro' (2011), 'Lado a Lado' (2012), 'Império' (2014) e 'Êta Mundo Bom' (2016). O seu último projeto foi a série 'Sob Pressão' (2022).