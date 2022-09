Morreu Jamie Roy. O conhecido produtor e DJ tinha 33 anos, conforme noticia a BBC.

Amigos e colegas da indústria musical têm feito diversas homenagens ao DJ escocês, descrevendo o mesmo como "um ser humano incrível".

A família de Roy confirmou que o falecimento aconteceu esta terça-feira, 20 de setembro, no entanto não foram dados pormenores sobre as circunstâncias/motivos do mesmo.

“O Jamie foi um filho, irmão, sobrinho e tio talentoso muito amado. Foi amado por muito amigos e colegas para além da indústria musical. Estamos todos de coração partido”, referiu a família num comunicado.

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle já terão voltado para casa nos EUA