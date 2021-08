Morreu o comediante Sean Lock, vítima de cancro, aos 58 anos, como confirmou o seu agente.

Após a notícia, vários colegas e amigos lamentaram a perda do artista.

"Estou de coração partido com a perda do meu querido amigo Sean Lock, ele era original, um comediante maravilhoso. Todos os meus pensamentos estão com a sua família", disse o também humorista e ator Bill Bailey.

Por sua vez, Jon Richardson destacou a admiração que tinha por Sean Lock, muito antes de se tornar comediante. "E ter trabalhado dez anos ao lado dele não diminuiu isso nem um bocadinho. Um cérebro cómico incrível e uma voz verdadeiramente única", completou.

Num comunicado, o agente de Sean revelou ainda que o artista "morreu em casa, rodeado pela família".

"Pedimos gentilmente que a privacidade da sua família e filhos seja respeitada neste momento difícil", pode ainda ler-se numa nota citada pela BBC News.

