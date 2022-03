Morreu o cantor de R&B Keith Martin. O artista foi encontrado já sem vida em sua casa, num condomínio em Quezon City, nas Filipinas, na sexta-feira, segundo o The Philippine Star, citado pelo New York Post. Tinha 55 anos.

Como relata a imprensa internacional, o corpo do cantor foi encontrado depois de os vizinhos terem alertado para um mau cheiro. As autoridades acreditam que o artista morreu há cerca de uma semana, e o caso está agora a ser investigado.

Mais conhecido pela balada 'Because of You', Keith Martin alcançou o sucesso com a música 'Never Find Someone Like You', de 1995, que foi destaque no filme 'Bad Boys'.

