O artista fez parte do grupo The Drifters, com sucessos como 'This Magic Moment', 'Up on the Roof' e 'On Broadway'.

Morreu o cantor Charlie Thomas, aos 85 anos, vítima de cancro. A notícia foi confirmada pelo também cantor Peter Lemongello Jr. através de uma publicação que fez no Instagram. "Estou completamente arrasado por ter perdido o meu melhor amigo de tantos anos, Charlie Thomas", começou por dizer, recordando depois o seu trabalho no grupo The Drifters. "Tenho tantas boas recordações de momentos que vivemos juntos", acrescentou. "Vou sentir a tua falta, sempre, Charlie. Amo-te", completou. Leia Também: Linkin Park vão lançar música inédita com voz de Chester Bennington