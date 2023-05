Terrence Hardiman morreu aos 86 anos, conforme anunciou a agência do próprio, citada posteriormente pela imprensa internacional.

O artista britânico ficou conhecido na década de 90, altura em que integrou o elenco da série 'The Demon Headmaster'. Mais recentemente participou em 'Doctor Who' e 'The Crown'.

Viúva fica a também atriz Rowena Cooper. O artista deixa ainda dois filhos.