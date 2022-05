Morreu Robin Parkinson. Ator britânico de 92 anos, que deu vida a Monsieur Ernest Leclerc na série 'Allo 'Allo'.

A imprensa internacional dá conta de que Robin morreu de forma pacífica junto da família próxima.

Ao longo da sua longa carreira passou pelo teatro, televisão e cinema. Fez parte de 'Girls About Town', 'The Many Wives Of Patrick', 'The Young Ones' e 'Rising Damp'.

